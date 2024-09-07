Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Данганнон Свифтс - Гленторан
Данганнон Свифтс - Гленторан: обзор матча 07 сентября 2024
Данганнон Свифтс
07.09.2024, суббота, 17:00
Северная Ирландия. Премьершип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гленторан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Данганнон Свифтс - Гленторан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
Данганнон Свифтс
- : -
05.12.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Колрейн
0 : 1
27.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
3 : 1
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Данганнон Свифтс
3 : 2
07.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 19 тур
Данганнон Свифтс
- : -
05.12.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
3 : 2
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
2 : 1
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Новости команд
Все
Данганнон Свифтс
Гленторан
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+