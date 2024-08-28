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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Саутгемптон
Кардифф - Саутгемптон: обзор матча 28 августа 2024
Кардифф
28.08.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 5
Завершен
Саутгемптон
21'
Р. Колуилл
48'
Р. Эдвардс (АГ)
57'
А. Робертсон
10'
М. Фернандеш
30'
С. Амо-Амейав
55'
К. Арчер
90+1'
Д. Бри
90+4'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Саутгемптон
90'
+5
Замена
Х. Лариос
️️️️
Т. Диблинг
90'
+5
Замена
J. O'Brien Whitmarsh
️️️️
С. Амо-Амейав
90'
+4
ГОЛ! 3:5!
К. Арчер
Пас отдал
Т. Диблинг
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
Д. Бри
Желтая карточка
M. Walcott
89'
86'
Замена
R. Akachukwu
️️️️
Р. Эдвардс
Замена
I. Jefferies
️️️️
Р. Кпакио
78'
73'
Желтая карточка
Н. Вуд
69'
Желтая карточка
Д. Бри
64'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Угочукву
64'
Замена
А. Белла Кочап
️️️️
М. Фернандеш
Замена
C. Twose
️️️️
Р. Колуилл
63'
ГОЛ! 3:3!
А. Робертсон
Пас отдал
R. Conte
57'
55'
ГОЛ! 2:3!
К. Арчер
Пас отдал
М. Фернандеш
53'
Желтая карточка
Т. Диблинг
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Эдвардс
48'
Замена
А. Робертсон
️️️️
A. Gbadehan
46'
Желтая карточка
Р. Колуилл
36'
30'
ГОЛ! 1:2!
С. Амо-Амейав
Пас отдал
Ч. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Р. Колуилл
Пас отдал
M. Reindorf
21'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандеш
Пас отдал
Т. Диблинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
(К)
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
64
Malachi Walcott
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
18
Raheem Conte
ЦП
43
Adeteye Gbadehan
ЦП
44
Ронан Кпакио
ЦП
23
Michael Reindorf
ЦП
45
Киан Эшфорд
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Эрол Булут
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
(К)
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
46
Luey Giles
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
52
Cody Twose
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
37
Isaac Jefferies
ЦП
21
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
54
Morgan Wigley
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
4
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
29
Romeo Akachukwu
ЦФ
3-5-2
31
Анвик
3
Баган
64
6
Гутас
43
44
Кпакио
23
45
Эшфорд
18
4
Риномхота
10
Колуилл
4-1-1-3-1
1
Ламли
5
Эдвардс
15
Вуд
14
Бри
18
Тэйлор
18
Угочукву
20
Диблинг
23
Эдози
18
Фернандеш
7
Амо-Амейав
9
Арчер
10
Колуилл
52
52
10
Колуилл
43
18
Робертсон
18
Робертсон
43
44
Кпакио
37
37
44
Кпакио
20
Диблинг
3
Лариос
3
Лариос
20
Диблинг
18
Фернандеш
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
18
Фернандеш
7
Амо-Амейав
4
4
7
Амо-Амейав
18
Угочукву
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Угочукву
5
Эдвардс
29
29
5
Эдвардс
Остались в запасе
Кардифф
Саутгемптон
41
Matthew Turner
ВР
46
Luey Giles
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
21
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
54
Morgan Wigley
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
46
Luey Giles
ЦЗ
3
Thomas Davies
ЦЗ
28
Dakarai Mafico
ЦП
21
Tanatswa Nyakuhwa
ЦФ
54
Morgan Wigley
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
46
Jay Robinson
ЦЗ
57
Jayden Moore
ЦЗ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Кардифф - Саутгемптон
2
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
4
Офсайды
6
1
Количество передач
275
772
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
93
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
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