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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Гримсби Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 августа 2024
Гримсби Таун
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 5
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
18'
C. McJannett
53'
И. Угбо
54'
Д. Лоу
72'
К. Патерсон
81'
К. Патерсон
90+3'
П. Валентин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
П. Валентин
Пас отдал
Б. Беннэн
81'
ГОЛ! 1:4!
К. Патерсон
Пас отдал
O. Kobacki
Желтая карточка
M. Carson
80'
78'
Замена
Д. Бернард
️️️️
А. Фамево
Замена
M. Carson
️️️️
C. Vernam
73'
Замена
C. Gardner
️️️️
Д. Хам
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
К. Патерсон
Пас отдал
M. Johnson
68'
Желтая карточка
Д. Виндасс
Замена
D. Wilson
️️️️
Д. Роуз
67'
Замена
К. Эйнли
️️️️
Д. Сванторссон
67'
62'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
И. Угбо
62'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Л. Баррингтон
️️️️
K. Green
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лоу
Пас отдал
И. Угбо
53'
ГОЛ! 1:1!
И. Угбо
Пас отдал
П. Валентин
46'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ч. Макнил
46'
Замена
П. Валентин
️️️️
Шеффилд
Желтая карточка
Д. Хам
38'
27'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
ГОЛ! 1:0!
C. McJannett
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
20
George McEachran
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
2
Лайам Палмер
(К)
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
14
Шеффилд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
7
Olaf Kobacki
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
44
Harvey Cribb
ЦП
23
Henry Brown
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
46
Jack Hall
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
6
Сванте Ингелссон
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
4-3-1-2
1
Иствуд
33
Хам
5
17
21
4
20
8
11
Сванторссон
32
Роуз
30
2-1-3-4
1
Чарльз
14
Фамево
13
Патерсон
15
Чалоба
2
Палмер
28
14
Шеффилд
7
23
Макнил
20
99
Угбо
30
3
3
30
11
Сванторссон
16
Эйнли
16
Эйнли
11
Сванторссон
4
14
Баррингтон
14
Баррингтон
4
32
Роуз
25
25
32
Роуз
33
Хам
22
22
33
Хам
14
Фамево
5
Бернард
5
Бернард
14
Фамево
14
Шеффилд
2
Валентин
2
Валентин
14
Шеффилд
15
Чалоба
10
Беннэн
10
Беннэн
15
Чалоба
99
Угбо
10
Виндасс
10
Виндасс
99
Угбо
23
Макнил
9
Лоу
9
Лоу
23
Макнил
Остались в запасе
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдэй
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
44
Harvey Cribb
ЦП
23
Henry Brown
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
1
James Beadle
ВР
46
Jack Hall
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
44
Harvey Cribb
ЦП
23
Henry Brown
ЦП
Остались в запасе
1
James Beadle
ВР
46
Jack Hall
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Гримсби Таун - Шеффилд Уэнсдэй
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
11
Нарушения
8
10
Офсайды
0
3
Количество передач
233
559
Сейвы
0
1
Точность передач %
66
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
- : -
01.12.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 4
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Корлетт
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