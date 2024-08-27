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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Болтон
Шрусбери Таун - Болтон: обзор матча 27 августа 2024
Шрусбери Таун
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Болтон
52'
Ж. Осеи-Туту
65'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Болтон
Замена
Д. Нерс
️️️️
M. Benning
83'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Л. Каслдайн
82'
Замена
Т. О'Райли
️️️️
Т. Блоксхэм
77'
Замена
G. Lloyd
️️️️
Д. Маркиз
77'
72'
Замена
А. Коллинз
️️️️
Д. Чарльз
72'
Замена
Д. Шихан
️️️️
Д. Матете
72'
Замена
С. Шен
️️️️
Ж. Осеи-Туту
Желтая карточка
А. Пьерр
70'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чарльз
Пас отдал
Д. МакЭти
Желтая карточка
L. Hoole
62'
58'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
С. Эрфилд
Замена
H. Biggins
️️️️
К. Винчестер
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Осеи-Туту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
30
Toby Savin
ВР
20
Карл Винчестер
(К)
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
8
Тейлор Перри
ЦП
2
Luca Hoole
ЦП
19
Лео Каслдайн
АП
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Болтон
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Шрусбери Таун
13
Joe Young
ВР
21
Джордж Нерс
ЛЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
7
Томми О'Райли
АП
22
Aristote Nsiala
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
33
Ajay Weston
ЦЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
8
Джош Шихан
ЦП
48
Sonny Sharples
ЦП
32
Ben Andreucci
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
2-2-2-4
30
20
Винчестер
16
Пьерр
8
Перри
2
24
Саго
19
Каслдайн
14
Блоксхэм
27
Маркиз
5
3
4-4-1-1
23
Саутвуд
2
Когли
4
Сантуш
3
6
Джонстон
37
Эрфилд
28
Матете
14
Томасон
10
Демпси
2
Осеи-Туту
19
Чарльз
3
21
Нерс
21
Нерс
3
14
Блоксхэм
7
О'Райли
7
О'Райли
14
Блоксхэм
19
Каслдайн
26
Шипли
26
Шипли
19
Каслдайн
20
Винчестер
10
10
20
Винчестер
27
Маркиз
9
9
27
Маркиз
28
Матете
8
Шихан
8
Шихан
28
Матете
2
Осеи-Туту
17
Шен
17
Шен
2
Осеи-Туту
37
Эрфилд
45
МакЭти
45
МакЭти
37
Эрфилд
19
Чарльз
10
Коллинз
10
Коллинз
19
Чарльз
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Болтон
13
Joe Young
ВР
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
43
Joel Coleman
ВР
33
Ajay Weston
ЦЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
48
Sonny Sharples
ЦП
32
Ben Andreucci
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Young
ВР
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
33
Ajay Weston
ЦЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
48
Sonny Sharples
ЦП
32
Ben Andreucci
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Шрусбери Таун - Болтон
2
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
9
Офсайды
1
3
Количество передач
288
499
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Йорк Сити
- : -
01.12.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Болтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
- : -
05.12.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Sukhvir Gill, England
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