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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун: обзор матча 27 августа 2024
Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Лутон Таун
11'
H. Santos
16'
З. Нельсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
ГОЛ!
К. Пал
4:1
Пенальти не реализован!
Т. Чон
ГОЛ!
Д. Кларк-Салтер
3:1
ГОЛ!
А. Даути
2:1
ГОЛ!
К. Дембеле
2:0
Пенальти не реализован!
К. Вудроу
ГОЛ!
Ж. Целар
1:0
Желтая карточка
Ж. Целар
84'
75'
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
72'
Желтая карточка
К. Моррис
Замена
К. Дембеле
️️️️
Э. Диксон-Боннер
71'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Д. Коулбэк
71'
63'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Д. Кларк
Замена
A. Lloyd
️️️️
Д. Данн
59'
Замена
П. Смит
️️️️
К. Сайто
59'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
48'
46'
Замена
М. Юэл Андерсен
️️️️
А. Белл
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
С. Кук
46'
46'
Замена
Л. Уолш
️️️️
М. Накамба
46'
Замена
Т. Холмс
️️️️
Р. Бурк
40'
Желтая карточка
Р. Уолтерс
Желтая карточка
H. Santos
33'
16'
ГОЛ! 1:1!
З. Нельсон
Пас отдал
К. Моррис
ГОЛ! 1:0!
H. Santos
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Стив Кук
(К)
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
2
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
15
A. Lloyd
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-4-2
1
Уолш
3
Пал
27
Кук
4
Моррисон
2
Данн
4
Коулбэк
2
19
Диксон-Боннер
40
Варан
9
Целар
14
Сайто
3-1-1-3-2
1
Камински
24
Уолтерс
17
Белл
32
Бурк
6
Накамба
10
Нельсон
19
Чон
18
Кларк
45
Даути
9
Моррис
45
Адебайо
27
Кук
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
27
Кук
4
Коулбэк
24
Мадсен
24
Мадсен
4
Коулбэк
14
Сайто
11
Смит
11
Смит
14
Сайто
19
Диксон-Боннер
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Диксон-Боннер
2
Данн
15
15
2
Данн
32
Бурк
12
Холмс
12
Холмс
32
Бурк
17
Белл
5
Андерсен
5
Андерсен
17
Белл
18
Кларк
26
Баптист
26
Баптист
18
Кларк
6
Накамба
8
Уолш
8
Уолш
6
Накамба
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1
Пауль Нарди
ВР
26
Сэм Филд
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
26
Сэм Филд
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
3
2
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
12
Нарушения
15
14
Офсайды
0
4
Количество передач
441
424
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
- : -
05.12.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Блэкпул
- : -
01.12.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
2 : 2
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
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