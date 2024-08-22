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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 22 августа 2024
Коламбус
22.08.2024, четверг, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
12'
Д. Росси
43'
Д. Росси
53'
К. Эрнандес
32'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
90'
+1
Желтая карточка
Х. Буэно
90'
Замена
Д. Рафанелло
️️️️
А. Бедойя
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Росси
89'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
К. Рамирес
89'
Замена
М. Амундсен
️️️️
М. Арфстен
88'
75'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Н. Харриел
66'
Замена
Д. Жан-Жак
️️️️
Д. МакГлинн
65'
Замена
Х. Буэно
️️️️
Л. Флеч
65'
Замена
С. Адениран
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 3:1!
К. Эрнандес
53'
Желтая карточка
Ш. Завадски
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Пас отдал
К. Рамирес
43'
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Газдаг
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
11
Алехандро Бедойя
(К)
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
16
Taha Habroune
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
23
Александру Мэцан
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Филадельфия Юнион
1
Oliver Semmle
ВР
13
Холден Трент
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
17
Christopher Olney
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
4-2-1-3
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
23
Чеберко
23
Фарси
25
Завадски
6
9
Росси
9
Эрнандес
21
Рамирес
17
Арфстен
4-1-3-1-1
18
Блэйк
26
Харриел
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
18
Флеч
7
МакГлинн
11
Бедойя
16
Газдаг
33
Салливан
17
Уре
17
Арфстен
18
Амундсен
18
Амундсен
17
Арфстен
21
Рамирес
7
Шамбос
7
Шамбос
21
Рамирес
9
Росси
23
Мэцан
23
Мэцан
9
Росси
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
7
МакГлинн
21
Жан-Жак
21
Жан-Жак
7
МакГлинн
18
Флеч
8
Буэно
8
Буэно
18
Флеч
11
Бедойя
14
Рафанелло
14
Рафанелло
11
Бедойя
17
Уре
7
Адениран
7
Адениран
17
Уре
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
1
Nicholas Hagen
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
16
Taha Habroune
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Oliver Semmle
ВР
13
Холден Трент
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
17
Christopher Olney
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
16
Taha Habroune
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Semmle
ВР
13
Холден Трент
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
17
Christopher Olney
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
1
1
Всего ударов по воротам
2
1
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
2
3
Офсайды
0
1
Количество передач
111
55
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
Информация о матче
Главный судья:
Армандо Вильярреал
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
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