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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Ливерпуль
Насьональ - Ливерпуль: обзор матча 09 сентября 2024
Насьональ
09.09.2024, понедельник, 00:00
Уругвай. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
44'
Н. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Ливерпуль
90'
Желтая карточка
A. de Luca
86'
Желтая карточка
E. Castillo
80'
Замена
A. de Luca
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
74'
Замена
R. Machado
️️️️
J. Rosso
Замена
G. Lopez
️️️️
D. Zabala
68'
Замена
A. Galeano
️️️️
R. Bentancourt
46'
Замена
A. Castro
️️️️
М. Перейра
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Лопес
44'
Желтая карточка
Э. Веласкес
40'
Желтая карточка
D. Polenta
37'
Желтая карточка
К. Олива
32'
Желтая карточка
R. Bentancourt
23'
9'
Желтая карточка
B. Bentaberry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
23
Diego Polenta
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
3-1-3-3
1
Мехия
17
2
Веласкес
23
28
Олива
8
22
10
Перейра
19
23
11
Лопес
3-2-3-2
12
2
2
23
20
Амаро
14
50
15
28
11
19
10
Перейра
22
22
10
Перейра
19
21
21
19
22
11
11
22
14
9
9
14
50
11
11
50
Остались в запасе
Насьональ
Ливерпуль
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
40
Nicolás Vikonis
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
29
Leonardo Olavarria
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Насьональ - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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1 февраля
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2024.08.28 10:49
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