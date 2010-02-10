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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Гройтер Фюрт
Бавария - Гройтер Фюрт: обзор матча 10 февраля 2010
Бавария
10.02.2010, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
6 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Гройтер Фюрт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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