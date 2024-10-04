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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Нанси - Бур-ан-Бресс
Нанси - Бур-ан-Бресс: обзор матча 04 октября 2024
Нанси
04.10.2024, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бур-ан-Бресс
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Коэффициенты
Статистика матча Нанси - Бур-ан-Бресс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
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Нанси
Бур-ан-Бресс
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0
2020.01.05 01:34
1
Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет
2018.02.07 01:43
3
Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики
2018.02.06 22:16
Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
2016.02.10 01:33
Кубок французской лиги. «Марсель» взял верх над «Бург-Перроной»
2015.12.16 22:38
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