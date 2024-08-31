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Расписание матчей
Франция. Третья лига
Версаль - Нанси
Версаль - Нанси: обзор матча 31 августа 2024
Версаль
31.08.2024, суббота, 19:00
Франция. Третья лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Нанси
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Версаль - Нанси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Версаль
Франция. Третья лига, 14 тур
Париж 13
- : -
05.12.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
3 : 0
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Нанси
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Новости команд
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Версаль
Нанси
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
Кубок Франции. «Ницца» обыграла «Версаль» и вышла в финал
2022.03.02 01:04
1
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
2022.02.11 07:25
«Версаль» из 4-го дивизиона Франции вышел в полуфинал Кубка
2022.02.09 23:07
1
Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
7
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
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