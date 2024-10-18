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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сочи (мол) - Зенит (мол)
Сочи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 18 октября 2024
Сочи (мол)
18.10.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 7 тур
0 : 0
Завершен
Зенит (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
Ф. Нуретдинов
90'
Замена
В. Кроитору
️️️️
Р. Зайцев
80'
75'
Желтая карточка
М. Хохлов
Замена
М. Кондратьев
️️️️
С. Калинов
71'
Замена
А. Сергин
️️️️
А. Хежев
52'
Желтая карточка
А. Хежев
36'
32'
Пенальти не реализован!
Н. Базилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
81
Артур Янгаев
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
17
Роман Зайцев
ЦП
70
Шодибек Шарипов
АП
68
Дмитрий Павлов
АП
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Зенит (мол)
93
Максим Шичанин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ОП
7
Тимур Иванов
ПВ
63
Станислав Карелин
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
39
Максим Хохлов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Сочи (мол)
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
96
Владислав Кроитору
ЛФ
13
Роман Шмелев
ЦФ
Зенит (мол)
1
Архип Лакс
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
78
Александр Широков
ЛВ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
75
Владимир Жариков
ЦФ
4-2-2-2
85
Силев
69
Хежев
28
Платонов
67
Нуретдинов
73
Калинов
81
Янгаев
60
Носатый
66
Мециев
17
Зайцев
68
Павлов
70
Шарипов
3-1-2-3
93
Шичанин
85
Чернов
40
Кашеев
47
Тарасов
5
Мушкарин
63
Карелин
7
Иванов
81
Базилевский
39
Хохлов
89
Иванов
73
Калинов
98
Кондратьев
98
Кондратьев
73
Калинов
69
Хежев
89
Сергин
89
Сергин
69
Хежев
17
Зайцев
96
Кроитору
96
Кроитору
17
Зайцев
Остались в запасе
Сочи (мол)
Зенит (мол)
13
Роман Шмелев
ЦФ
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
99
Максим Халилов
ЛВ
1
Архип Лакс
ВР
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
78
Александр Широков
ЛВ
75
Владимир Жариков
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Остались в запасе
13
Роман Шмелев
ЦФ
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
Остались в запасе
99
Максим Халилов
ЛВ
1
Архип Лакс
ВР
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
78
Александр Широков
ЛВ
75
Владимир Жариков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Главный тренер
Константин Коноплев
Статистика матча Сочи (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
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