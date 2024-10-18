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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Динамо (мол)
Краснодар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 18 октября 2024
Краснодар (мол)
18.10.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа A, 7 тур
3 : 1
Завершен
Динамо (мол)
27'
А. Авагумян
60'
К. Дорофеев
65'
М. Захаров
89'
Г. Князев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар (мол) - Динамо (мол)
89'
ГОЛ! 3:1!
Г. Князев
85'
Желтая карточка
Е. Бурхин
Замена
М. Богданец
️️️️
М. Захаров
83'
Замена
А. Попушой
️️️️
С. Олейник
73'
Замена
К. Передерий
️️️️
А. Мосин
73'
71'
Замена
А. Кудравец
️️️️
Д. Черкасов
71'
Замена
В. Сазонов
️️️️
А. Абдулхаликов
71'
Замена
Д. Заварзин
️️️️
А. Лубнин
71'
Замена
Е. Бурхин
️️️️
И. Сироткин
Замена
С. Дедяев
️️️️
К. Дорофеев
68'
ГОЛ! 3:0!
М. Захаров
Пас отдал
С. Олейник
65'
Замена
Н. Тагиев
️️️️
А. Авагумян
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Дорофеев
Пас отдал
А. Авагумян
60'
57'
Замена
Т. Маринкин
️️️️
М. Криушичев
57'
Замена
А. Ашуров
️️️️
А. Ефимов
Замена
А. Гвенетадзе
️️️️
К. Звонарев
46'
Желтая карточка
К. Дворников
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Авагумян
Пас отдал
К. Дорофеев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
32
Игнат Тереховский
ВР
80
Александр Мосин
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ПЗ
93
Артем Желанников
ОП
25
Станислав Олейник
ОП
63
Михаил Захаров
ОП
74
Клим Звонарев
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
29
Артур Авагумян
ЦФ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Динамо (мол)
54
Данил Кузнецов
ВР
65
Владимир Иванов
ЛЗ
49
Александр Лубнин
ЦЗ
18
Данил Авраменко
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
75
Максим Майоров
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
11
Максим Криушичев
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
39
Александр Ефимов
ЦФ
22
Иван Сироткин
ЦФ
Краснодар (мол)
58
Данил Ладоха
ВР
4
Никита Тагиев
ЦЗ
70
Кирилл Передерий
ЦЗ
97
Арсений Попушой
ЛВ
11
Сергей Дедяев
ЦФ
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
Динамо (мол)
85
Александр Темиров
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
4
Даниил Заварзин
ЦЗ
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
30
Вячеслав Сазонов
ЦП
3-3-2-2
32
Тереховский
80
Мосин
84
Дворников
52
Хабаров
93
Желанников
25
Олейник
63
Захаров
74
Звонарев
10
Богданец
14
Дорофеев
29
Авагумян
4-1-3-2
54
Кузнецов
67
Черкасов
49
Лубнин
18
Авраменко
65
Иванов
75
Майоров
33
Князев
90
Абдулхаликов
11
Криушичев
22
Сироткин
39
Ефимов
14
Дорофеев
11
Дедяев
11
Дедяев
14
Дорофеев
29
Авагумян
4
Тагиев
4
Тагиев
29
Авагумян
80
Мосин
70
Передерий
70
Передерий
80
Мосин
25
Олейник
97
Попушой
97
Попушой
25
Олейник
74
Звонарев
33
Гвенетадзе
33
Гвенетадзе
74
Звонарев
63
Захаров
19
Богданец
19
Богданец
63
Захаров
11
Криушичев
60
Маринкин
60
Маринкин
11
Криушичев
49
Лубнин
4
Заварзин
4
Заварзин
49
Лубнин
22
Сироткин
14
Бурхин
14
Бурхин
22
Сироткин
90
Абдулхаликов
30
Сазонов
30
Сазонов
90
Абдулхаликов
67
Черкасов
47
Кудравец
47
Кудравец
67
Черкасов
39
Ефимов
70
Ашуров
70
Ашуров
39
Ефимов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
58
Данил Ладоха
ВР
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
85
Александр Темиров
ВР
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
Остались в запасе
85
Александр Темиров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Статистика матча Краснодар (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
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