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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Чертаново (мол)
Краснодар (мол) - Чертаново (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Краснодар (мол)
27.09.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Чертаново (мол)
3'
В. Хабаров
5'
К. Звонарев
45'
М. Захаров
65'
А. Желанников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар (мол) - Чертаново (мол)
81'
Желтая карточка
Е. Глухов
80'
Замена
И. Стельмаченко
️️️️
Д. Лапин
Замена
Э. Эскеров
️️️️
А. Желанников
78'
73'
Замена
А. Гавриков
️️️️
Е. Дорофеев
73'
Замена
Е. Дмитриенко
️️️️
В. Корбут
ГОЛ! 4:0!
А. Желанников
Пас отдал
С. Дедяев
65'
Замена
А. Попушой
️️️️
К. Звонарев
61'
Замена
Н. Тагиев
️️️️
С. Олейник
58'
49'
Желтая карточка
Е. Дорофеев
46'
Замена
Е. Глухов
️️️️
Г. Борисов
46'
Замена
Р. Волков
️️️️
И. Русяев
Замена
С. Дедяев
️️️️
А. Домоцев
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Захаров
Пас отдал
Д. Богомолов
45'
29'
Желтая карточка
В. Корбут
ГОЛ! 2:0!
К. Звонарев
Пас отдал
Д. Богомолов
5'
ГОЛ! 1:0!
В. Хабаров
Пас отдал
К. Передерий
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
58
Данил Ладоха
ВР
70
Кирилл Передерий
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ПЗ
93
Артем Желанников
ОП
25
Станислав Олейник
ОП
63
Михаил Захаров
ОП
74
Клим Звонарев
АП
21
Денис Богомолов
АП
33
Андрей Домоцев
ЦФ
29
Артур Авагумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Чертаново (мол)
31
Марк Переверзев
ВР
84
Денис Фирсов
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
98
Егор Дорофеев
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
26
Владислав Корбут
ЛВ
99
Борис Парсегов
ОП
97
Георгий Борисов
ОП
27
Герман Микадзе
ЦП
46
Дмитрий Лапин
АП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
Краснодар (мол)
32
Игнат Тереховский
ВР
93
Иван Федько
ВР
92
Эмин Эскеров
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
97
Арсений Попушой
ЛВ
11
Сергей Дедяев
ЦФ
Чертаново (мол)
30
Алексей Осипов
ВР
79
Елизар Дмитриенко
ЛЗ
5
Матвей Китайцев
ПЗ
67
Антон Гавриков
ПЗ
47
Елизар Глухов
АП
8
Илья Стельмаченко
ПВ
19
Роман Волков
ЦФ
3-3-2-2
58
Ладоха
70
Передерий
84
Дворников
52
Хабаров
93
Желанников
25
Олейник
63
Захаров
21
Богомолов
74
Звонарев
29
Авагумян
33
Домоцев
4-2-1-3
31
Переверзев
84
Фирсов
98
Дорофеев
18
Корунов
44
Русяев
99
Парсегов
97
Борисов
27
Микадзе
45
Никиема
46
Лапин
26
Корбут
93
Желанников
92
Эскеров
92
Эскеров
93
Желанников
25
Олейник
4
Тагиев
4
Тагиев
25
Олейник
74
Звонарев
97
Попушой
97
Попушой
74
Звонарев
33
Домоцев
11
Дедяев
11
Дедяев
33
Домоцев
26
Корбут
79
Дмитриенко
79
Дмитриенко
26
Корбут
98
Дорофеев
67
Гавриков
67
Гавриков
98
Дорофеев
97
Борисов
47
Глухов
47
Глухов
97
Борисов
46
Лапин
8
Стельмаченко
8
Стельмаченко
46
Лапин
44
Русяев
19
Волков
19
Волков
44
Русяев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Чертаново (мол)
32
Игнат Тереховский
ВР
93
Иван Федько
ВР
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
30
Алексей Осипов
ВР
5
Матвей Китайцев
ПЗ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
93
Иван Федько
ВР
Остались в запасе
30
Алексей Осипов
ВР
5
Матвей Китайцев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Статистика матча Краснодар (мол) - Чертаново (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
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