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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Сочи (мол)
Зенит (мол) - Сочи (мол): обзор матча 30 августа 2024
Зенит (мол)
30.08.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сочи (мол)
25'
Н. Базилевский
53'
Т. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит (мол) - Сочи (мол)
90'
Красная карточка
С. Калинов
Желтая карточка
Н. Базилевский
90'
Желтая карточка
К. Обонин
86'
Замена
Д. Лукиян
️️️️
Т. Иванов
85'
73'
Замена
В. Шапарев
️️️️
Р. Зайцев
65'
Желтая карточка
Д. Павлов
ГОЛ! 2:0!
Т. Иванов
Пас отдал
Г. Кашеев
53'
46'
Замена
А. Хежев
️️️️
А. Сергин
Желтая карточка
Д. Мушкарин
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Базилевский
Пас отдал
С. Карелин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
47
Кирилл Обонин
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ОП
7
Тимур Иванов
ПВ
63
Станислав Карелин
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
39
Максим Хохлов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
60
Марк Носатый
ОП
81
Артур Янгаев
ОП
17
Роман Зайцев
ЦП
70
Шодибек Шарипов
АП
68
Дмитрий Павлов
АП
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Зенит (мол)
1
Архип Лакс
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
42
Пётр Тимофеев
ПЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
78
Александр Широков
ЛВ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
75
Владимир Жариков
ЦФ
Сочи (мол)
1
Борис Косьянов
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
21
Сергей Гайдук
ПВ
13
Роман Шмелев
ЦФ
63
Владислав Шапарев
ЦФ
3-1-2-3
47
Обонин
47
Тарасов
40
Кашеев
85
Чернов
5
Мушкарин
7
Иванов
63
Карелин
89
Иванов
81
Базилевский
39
Хохлов
3-2-1-3-1
85
Силев
73
Калинов
67
Нуретдинов
28
Платонов
60
Носатый
81
Янгаев
17
Зайцев
70
Шарипов
68
Павлов
89
Сергин
80
Балкизов
7
Иванов
50
Лукиян
50
Лукиян
7
Иванов
89
Сергин
69
Хежев
69
Хежев
89
Сергин
17
Зайцев
63
Шапарев
63
Шапарев
17
Зайцев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Сочи (мол)
75
Владимир Жариков
ЦФ
99
Максим Халилов
ЛВ
78
Александр Широков
ЛВ
6
Илья Гущин
ОП
42
Пётр Тимофеев
ПЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
1
Архип Лакс
ВР
65
Виталий Французов
ПЗ
Главный тренер
Константин Коноплев
1
Борис Косьянов
ВР
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
21
Сергей Гайдук
ПВ
13
Роман Шмелев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Остались в запасе
75
Владимир Жариков
ЦФ
99
Максим Халилов
ЛВ
78
Александр Широков
ЛВ
6
Илья Гущин
ОП
42
Пётр Тимофеев
ПЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
1
Архип Лакс
ВР
65
Виталий Французов
ПЗ
Остались в запасе
1
Борис Косьянов
ВР
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
21
Сергей Гайдук
ПВ
13
Роман Шмелев
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Статистика матча Зенит (мол) - Сочи (мол)
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
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