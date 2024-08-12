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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Монако
Барселона - Монако: обзор матча 12 августа 2024
Барселона
12.08.2024, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Монако
50'
Л. Камара
57'
Б. Эмболо
86'
К. Мависса Элеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Монако
90'
+4
Желтая карточка
М. Салису
90'
+3
Замена
К. Уаттара
️️️️
И. Якобс
90'
+3
Замена
Л. Миша
️️️️
Ф. Балогун
88'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Д. Закария
86'
ГОЛ! 0:3!
К. Мависса Элеби
81'
Замена
К. Мависса Элеби
️️️️
Вандерсон
81'
Замена
С. Буабре
️️️️
Т. Минамино
77'
Замена
К. Энрике
️️️️
Э. Бен-Сегир
Замена
И. Пенья
️️️️
М. тер Стеген
77'
76'
Замена
️️️️
Б. Эмболо
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Р. Левандовски
68'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
И. Гюндоган
67'
57'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
Т. Минамино
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Камара
Замена
И. Гюндоган
️️️️
П. Торре
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Монако
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Ламин Камара
ОП
6
Денис Закария
ОП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
4-2-2-2
1
тер Стеген
3
Бальде
15
Кристенсен
26
Мартинес
23
Кунде
22
Берналь
6
Касадо
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Виктор
3-2-3-2
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
8
Камара
6
Закария
4
Якобс
29
Бен-Сегир
18
Минамино
9
Балогун
7
Эмболо
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
20
Торре
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Торре
9
Левандовски
10
Ямаль
10
Ямаль
9
Левандовски
Гюндоган
9
Торрес
9
Торрес
Гюндоган
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
18
Минамино
70
Буабре
70
Буабре
18
Минамино
4
Якобс
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Якобс
29
Бен-Сегир
12
Энрике
12
Энрике
29
Бен-Сегир
6
Закария
8
Матацо
8
Матацо
6
Закария
9
Балогун
22
Миша
22
Миша
9
Балогун
Остались в запасе
Барселона
Монако
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Янн Льенар
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Барселона - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
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