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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Америка - Атлас
Америка - Атлас: обзор матча 10 августа 2024
Америка
10.08.2024, суббота, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Атлас
20'
Э. Санчес
73'
Х. Мартин
59'
J. Lozano
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Америка - Атлас
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мурильо
Замена
A. Cervantes
️️️️
Э. Санчес
87'
87'
Замена
I. Larios
️️️️
E. Zaldívar
Желтая карточка
Я. Дилросун
85'
83'
Замена
А. Мора
️️️️
D.
82'
Желтая карточка
L. Reyes
Замена
Р. Санчес
️️️️
Б. Родригес
79'
77'
Замена
V. Rios
️️️️
A. Rocha
77'
Замена
М. Гарсия
️️️️
R. Fulgencio
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартин
Пас отдал
Я. Дилросун
73'
66'
Желтая карточка
A. Rocha
Замена
Д. Вальдес
️️️️
Джонатан
65'
63'
Желтая карточка
D.
59'
ГОЛ! 1:1!
J. Lozano
Пас отдал
R. Fulgencio
Замена
Н. Араужо
️️️️
С. Касерес
46'
Замена
C. Calderón
️️️️
К. Борха
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Санчес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
1
Луис Малагон
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Исраэль Рейес
ЦЗ
21
Себастьян Касерес
ЦЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
28
Эрик Санчес
ЦФ
9
Хенри Мартин
(К)
ЦФ
Атлас
12
Камило Варгас
ВР
14
Эрик Агирре
ЛЗ
21
Hugo Nervo
ЦЗ
4
Dória
ЦЗ
21
Luis Reyes
ЦЗ
17
José Lozano
ЦЗ
26
Aldo Rocha
(К)
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
16
Jeremy Márquez
ЦП
6
Edgar Zaldívar
ЦП
7
R. Fulgencio
ЦФ
Америка
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
30
Родольфо Кота
ВР
12
Cristian Calderón
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
26
Ричард Санчес
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Атлас
22
Antonio Sánchez
ВР
1
José Hernández
ВР
3
Idekel Domínguez
ЦЗ
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
4
Адриан Мора
ЦЗ
27
Victor Rios
ЦП
30
Abraham Bass
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
192
Jesús Serrato
ЦП
198
Carlos Guillen
ЦФ
208
Israel Larios
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-2-2-2
1
Малагон
26
Борха
21
Касерес
3
Лихновски
3
Рейес
6
Джонатан
15
Фидальго
24
Дилросун
7
Родригес
9
Мартин
28
Санчес
3-2-4-1
12
Варгас
4
21
17
21
14
Агирре
7
Мурильо
16
6
26
7
26
Борха
12
12
26
Борха
21
Касерес
14
Араужо
14
Араужо
21
Касерес
6
Джонатан
10
Вальдес
10
Вальдес
6
Джонатан
7
Родригес
26
Санчес
26
Санчес
7
Родригес
28
Санчес
13
13
28
Санчес
4
4
Мора
4
Мора
4
26
27
27
26
7
18
Гарсия
18
Гарсия
7
6
208
208
6
Остались в запасе
Америка
Атлас
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
30
Родольфо Кота
ВР
29
Ramón Juárez
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
22
Antonio Sánchez
ВР
1
José Hernández
ВР
3
Idekel Domínguez
ЦЗ
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
30
Abraham Bass
ЦП
192
Jesús Serrato
ЦП
198
Carlos Guillen
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
30
Родольфо Кота
ВР
29
Ramón Juárez
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
22
Antonio Sánchez
ВР
1
José Hernández
ВР
3
Idekel Domínguez
ЦЗ
13
Gaddi Aguirre
ЦЗ
30
Abraham Bass
ЦП
192
Jesús Serrato
ЦП
198
Carlos Guillen
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Статистика матча Америка - Атлас
1
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
19
Офсайды
1
1
Количество передач
492
320
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Америка
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
0 : 0
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Атлас
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Хуарес
3 : 3
21.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Атлетико Сан-Луис
0 : 1
31.10.2026
Атлас
Информация о матче
Главный судья:
Ошане Нэйшн
Стадион:
Ацтека
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3
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3 сентября
2
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29 августа
2
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