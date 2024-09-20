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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Дамак
Аль-Ахли - Дамак: обзор матча 20 сентября 2024
Аль-Ахли
20.09.2024, пятница, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Дамак
13'
Г. Вейга
46'
А. Тони
90+8'
Р. Фирмино
90+16'
А. Тони
45+9'
A. Fallatah
65'
Ф. Шафаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Дамак
ГОЛ! 4:2!
А. Тони
90'
+16
ГОЛ! 3:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Р. Ибаньес
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
М. Аль-Хайбари
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
89'
89'
Замена
М. Аль-Хайбари
️️️️
A. Fallatah
Желтая карточка
Г. Вейга
88'
88'
Желтая карточка
A. Fallatah
77'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
Р. Солан
76'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Ф. Камано
76'
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Д. Саяр Аль-Анази
Замена
Р. Фирмино
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
73'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
Ф. Кессье
73'
Замена
Б. Аль-Хурайджи
️️️️
А. Маджраши
73'
65'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Шафаи
ГОЛ! 2:1!
А. Тони
Пас отдал
Г. Вейга
46'
Замена
Y. Al-Zubaidi
️️️️
Р. Марез
46'
45'
+9
ГОЛ! 1:1!
A. Fallatah
Пас отдал
Н. Станчу
Желтая карточка
Р. Ибаньес
30'
Желтая карточка
З. Мубарак Аль-Джоани
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Вейга
Пас отдал
А. Тони
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
15
Аль-Аммар
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
4-3-1-2
1
Ницэ
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
10
Станчу
95
14
Н'Куду
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
27
Маджраши
6
Аль-Хурайджи
6
Аль-Хурайджи
27
Маджраши
19
Кессье
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
19
Кессье
26
Марез
26
26
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
9
Фирмино
9
Фирмино
30
Аль-Джоани
21
Аль-Анази
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
21
Аль-Анази
95
67
Аль-Хайбари
67
Аль-Хайбари
95
40
Камано
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
40
Камано
15
Солан
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
15
Солан
Остались в запасе
Аль-Ахли
Дамак
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Ахли - Дамак
3
2
Всего ударов по воротам
23
18
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
12
Офсайды
0
3
Количество передач
380
324
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
5
13
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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