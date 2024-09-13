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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Охдуд
Дамак - Аль-Охдуд: обзор матча 13 сентября 2024
Дамак
13.09.2024, пятница, 18:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Дамак - Аль-Охдуд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
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Дамак
Аль-Охдуд
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
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Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
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20 мая
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
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Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
21 мая
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