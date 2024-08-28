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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Охдуд
Аль-Иттифак - Аль-Охдуд: обзор матча 28 августа 2024
Аль-Иттифак
28.08.2024, среда, 18:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Охдуд
63'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Охдуд
Замена
M. Ali
️️️️
М. Дембеле
86'
Замена
T. Al Khaibri
️️️️
С. Фофана
86'
78'
Замена
Н. Мусона
️️️️
M. Al Jahif
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
Витиньо
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
63'
Замена
М. Абдулрахман
️️️️
Р. Аль-Отаиб
59'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Медран
59'
18'
Желтая карточка
Н. Асири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
87
Mashel Ali
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
4-3-1-2
1
Родак
61
Аль-Отаиб
70
Хатиб
3
Маду
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
42
Фофана
10
Медран
11
Витиньо
9
Дембеле
9
Экамби
4-1-4-1
28
Витор
4
Аль-Рубаи
15
Асири
27
Фарадж
8
6
Аль-Муваллад
19
16
Педроса
12
10
77
Годвин
61
Аль-Отаиб
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
61
Аль-Отаиб
9
Дембеле
87
87
9
Дембеле
11
Витиньо
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
11
Витиньо
10
Медран
10
Грей
10
Грей
10
Медран
42
Фофана
90
90
42
Фофана
10
17
Мусона
17
Мусона
10
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Охдуд
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
27
Hassan Al Musallam
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Охдуд
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
7
Офсайды
1
1
Количество передач
406
438
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Информация о матче
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
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