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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Монтеррей - Пумас
Монтеррей - Пумас: обзор матча 04 августа 2024
Монтеррей
04.08.2024, воскресенье, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 1, 3 тур
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Пумас
53'
Х. Корона
80'
Р. Фуньес Мори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтеррей - Пумас
ГОЛ!
R. Ergas
0:3
ГОЛ!
Н. Силва
0:2
Пенальти не реализован!
С. Медина
ГОЛ!
С. Уэрта
0:1
Пенальти не реализован!
Б. Васкес
Пенальти не реализован!
П. Киспе
83'
Желтая карточка
Л. Магальян
83'
Замена
S. Trigos
️️️️
J. Caicedo
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фуньес Мори
Пас отдал
R. Ergas
Желтая карточка
Б. Васкес
77'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Х. Бертераме
76'
Замена
О. Торрес
️️️️
R. de la Rosa
76'
67'
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
Г. Мартинес
67'
Замена
П. Киспе
️️️️
U. Rivas
67'
Замена
R. Ergas
️️️️
P. Bennevendo
ГОЛ! 1:0!
Х. Корона
Пас отдал
Х. Бертераме
53'
Замена
Х. Корона
️️️️
М. Меса
46'
Желтая карточка
М. Меса
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
14
Эрик Агирре
ЦЗ
15
Эктор Морено
(К)
ЦЗ
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
30
Хорхе Родригес
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
19
Херман Бертераме
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Пумас
12
Хулио Гонсалес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Pablo Bennevendo
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
(К)
ЦЗ
15
Ulises Rivas
ЦП
30
José Caicedo
ЦП
11
Jorge Ruvalcaba
ЦП
10
Сезар Уэрта
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
4
Victor Guzmán
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
186
Alessandro Tagle
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
188
Joel Dominguez
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Joaquin Moxica
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Пумас
33
Gil Alcalá
ВР
19
Jesús Rivas
ЦЗ
40
Robert Ergas
ЦЗ
13
Pablo Monroy
ЦЗ
7
Rodrigo Lopez
ЦП
39
Пьеро Киспе
ЦП
20
Santiago Trigos
ЦП
21
Michell Rodríguez
ЦП
22
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
9
Ali Ávila
ЦФ
4-2-1-3
1
Андрада
3
Артеага
14
Агирре
15
Морено
33
Медина
11
30
Родригес
8
Меса
27
19
Бертераме
16
4-4-1-1
12
Гонсалес
2
6
Силва
16
Магальян
5
Дуарте
30
11
10
Уэрта
15
23
Пуссетто
22
Мартинес
27
8
Торрес
8
Торрес
27
8
Меса
17
Корона
17
Корона
8
Меса
19
Бертераме
9
Васкес
9
Васкес
19
Бертераме
2
40
40
2
15
39
Киспе
39
Киспе
15
30
20
20
30
22
Мартинес
22
Фуньес Мори
22
Фуньес Мори
22
Мартинес
Остались в запасе
Монтеррей
Пумас
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
4
Victor Guzmán
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
186
Alessandro Tagle
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
188
Joel Dominguez
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
11
Joaquin Moxica
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
33
Gil Alcalá
ВР
19
Jesús Rivas
ЦЗ
13
Pablo Monroy
ЦЗ
7
Rodrigo Lopez
ЦП
21
Michell Rodríguez
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
4
Victor Guzmán
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
186
Alessandro Tagle
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
188
Joel Dominguez
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
11
Joaquin Moxica
ЦФ
Остались в запасе
33
Gil Alcalá
ВР
19
Jesús Rivas
ЦЗ
13
Pablo Monroy
ЦЗ
7
Rodrigo Lopez
ЦП
21
Michell Rodríguez
ЦП
9
Ali Ávila
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Монтеррей - Пумас
2
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
14
Офсайды
1
2
Количество передач
529
304
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
0 : 0
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Пумас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пуэбла
1 : 2
31.10.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Хуарес
1 : 5
01.08.2026
Пумас
Информация о матче
Главный судья:
Walter Lopez, Guatemala
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