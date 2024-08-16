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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бока Хуниорс - Крузейро
Бока Хуниорс - Крузейро: обзор матча 16 августа 2024
Бока Хуниорс
16.08.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Крузейро
65'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бока Хуниорс - Крузейро
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
90'
+3
Желтая карточка
E. Zeballos
90'
Замена
E. Zeballos
️️️️
М. Мерентьель
88'
87'
Замена
К. Бруно
️️️️
L. Díaz
76'
Замена
М. Энрике
️️️️
Л. Ромеро
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
P. Fernández
76'
67'
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Гомес
67'
Замена
Л. Силва
️️️️
А. Барреаль
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
K. Zenón
65'
52'
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
А. Мартегани
️️️️
J. Saralegui
46'
43'
Желтая карточка
L. Díaz
41'
Желтая карточка
Л. Ромеро
30'
Желтая карточка
Уолес
Желтая карточка
P. Fernández
23'
23'
Желтая карточка
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Jabes Saralegui
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Уолес
ОП
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
22
Exequiel Zeballos
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Juan Dinenno
ЦФ
2-1-4-3
44
Ромеро
3
Бланко
2
17
Медель
10
28
20
6
Медина
16
Мерентьель
10
Кавани
17
Адвинкула
4-2-1-3
1
Кассио
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
23
Марлон
15
Уолес
29
Ромеро
32
22
Барреаль
10
Перейра
11
Гомес
16
Мерентьель
22
22
16
Мерентьель
28
8
Бельмонте
8
Бельмонте
28
10
21
Мартегани
21
Мартегани
10
10
Кавани
9
9
10
Кавани
32
16
Бруно
16
Бруно
32
22
Барреаль
16
Силва
16
Силва
22
Барреаль
29
Ромеро
7
Энрике
7
Энрике
29
Ромеро
11
Гомес
19
Жорже
19
Жорже
11
Гомес
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Крузейро
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
19
Julian Ceballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
98
Андерсон Пайшао
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
19
Julian Ceballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Бока Хуниорс - Крузейро
2
5
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
20
Офсайды
1
5
Количество передач
392
387
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
Новости команд
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Бока Хуниорс
Крузейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
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