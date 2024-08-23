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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Крузейро - Бока Хуниорс
Крузейро - Бока Хуниорс: обзор матча 23 августа 2024
Крузейро
23.08.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Бока Хуниорс
9'
М. Энрике
21'
Уолес
45+3'
M. Giménez
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Бока Хуниорс
Пенальти не реализован!
М. Мерентьель
ГОЛ!
А. Барреаль
5:4
ГОЛ!
Х. Николас Фигаль
4:4
ГОЛ!
J. Dinenno
4:3
ГОЛ!
Л. Бланко
3:3
ГОЛ!
Марлон
3:2
ГОЛ!
C. Lema
2:2
ГОЛ!
М. Энрике
2:1
ГОЛ!
М. Рохо
1:1
ГОЛ!
Вилльям
1:0
Желтая карточка
L. Villalba
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Г. Медель
89'
Желтая карточка
М. Рохо
85'
Замена
М. Сараччи
️️️️
M. Giménez
85'
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
P. Fernández
82'
Желтая карточка
M. Giménez
Замена
К. Жорже
️️️️
Уолес
79'
69'
Замена
Г. Медель
️️️️
K. Zenón
Замена
Марлон
️️️️
К. Бруно
64'
Замена
А. Гомес
️️️️
L. Díaz
64'
Желтая карточка
М. Энрике
63'
Желтая карточка
М. Перейра
61'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Л. Ромеро
56'
54'
Желтая карточка
K. Zenón
52'
Желтая карточка
P. Fernández
Желтая карточка
З. Ивалдо
48'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
M. Giménez
Пас отдал
C. Lema
43'
Желтая карточка
Л. Бланко
ГОЛ! 2:0!
Уолес
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Энрике
9'
5'
Замена
Х. Николас Фигаль
️️️️
А. Мартегани
1'
Красная карточка
Л. Адвинкула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
15
Уолес
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
28
Pol Fernández
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кассио
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
16
Бруно
12
Вилльям
29
Ромеро
15
Уолес
7
Энрике
32
10
Перейра
9
3-3-1-3
44
Ромеро
2
5
Рохо
3
Бланко
28
6
Медина
20
21
Мартегани
9
16
Мерентьель
17
Адвинкула
16
Бруно
23
Марлон
23
Марлон
16
Бруно
32
11
Гомес
11
Гомес
32
29
Ромеро
22
Барреаль
22
Барреаль
29
Ромеро
15
Уолес
19
Жорже
19
Жорже
15
Уолес
9
4
Сараччи
4
Сараччи
9
21
Мартегани
4
Фигаль
4
Фигаль
21
Мартегани
20
17
Медель
17
Медель
20
28
8
Бельмонте
8
Бельмонте
28
Остались в запасе
Крузейро
Бока Хуниорс
98
Андерсон Пайшао
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
12
Leandro Brey
ВР
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Крузейро - Бока Хуниорс
4
1
6
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
8
Офсайды
3
0
Количество передач
438
232
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
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5 ноября
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29 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
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