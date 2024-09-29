Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Карабах - Сабах
Карабах - Сабах: обзор матча 29 сентября 2024
Карабах
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Сабах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Карабах - Сабах
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Зиря
- : -
04.12.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Сабах
2 : 0
28.11.2026
Араз-Нахичевань
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Новости команд
Все
Карабах
Сабах
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
26 ноября
6
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
26 ноября
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
25 ноября
«Сабах» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
26 ноября
6
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
26 ноября
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
26 ноября
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
25 ноября
«Сабах» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+