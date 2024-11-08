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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Нефтчи - Шамахы
Нефтчи - Шамахы: обзор матча 08 ноября 2024
Нефтчи
08.11.2024, пятница, 19:00
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Шамахы
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Статистика матча Нефтчи - Шамахы
2
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0
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2
2
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Шафа
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
2 : 0
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
2 : 0
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
0 : 2
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
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Нефтчи
Шамахы
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
19 ноября
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19 ноября
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«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
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Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
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Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
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