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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Тренчин
Кошице - Тренчин: обзор матча 02 ноября 2024
Кошице
02.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Тренчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - Тренчин
88'
Замена
A. Fiala
️️️️
S. Ben Sallam
Замена
Z. Jones
️️️️
G. Niarchos
79'
Замена
D. Takac
️️️️
M. Zsigmund
64'
55'
Замена
L. Zorić
️️️️
T. Hajovsky
38'
Замена
H. Pavek
️️️️
S. Šefčík
Желтая карточка
M. Zsigmund
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
66
Péter Varga
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
25
M. Zsigmund
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
23
Samuel Šefčík
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
70
Rastislav Korba
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
7
Chinonso Emeka
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
3-2-1-4
31
5
20
Кривяк
21
Фабиш
66
8
77
Сантуш
25
27
23
7
1-3-5
30
8
23
14
Голубек
6
19
55
Стойсавлевич
7
27
11
25
17
17
25
7
10
10
7
23
90
90
23
8
3
3
8
6
16
16
6
Остались в запасе
Кошице
Тренчин
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
70
Rastislav Korba
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
70
Rastislav Korba
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Кошице - Тренчин
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
13
Офсайды
0
6
Количество передач
471
331
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
0 : 0
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Erik Gemzicky, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
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Кошице
Тренчин
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
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2018.08.28 13:31
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2025.07.31 19:50
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2025.07.31 08:13
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23
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