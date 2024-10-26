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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Кошице
ДАК 1904 - Кошице: обзор матча 26 октября 2024
ДАК 1904
26.10.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Кошице
45'
М. Труса (П)
6'
D. Gallovic
28'
D. Gallovic
90+4'
Н. Горосито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Кошице
90'
+5
Замена
P. Varga
️️️️
M. Faško
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Н. Горосито
Желтая карточка
M. Brunetti
90'
+3
Желтая карточка
П. Ортис
88'
83'
Желтая карточка
D. Sipos
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
Р. Япи
77'
77'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
G. Niarchos
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Ф. Бэсси
57'
Замена
И. Андзуана
️️️️
A. Mendez
46'
46'
Замена
Н. Горосито
️️️️
J. Jakubko
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Труса
45'
Желтая карточка
М. Байо
34'
28'
ГОЛ! 0:2!
D. Gallovic
Желтая карточка
М. Виталис
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
D. Gallovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
28
Alex Mendez
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Кошице
31
David Sipos
ВР
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Кошице
16
Николас Горосито
ЦЗ
70
Rastislav Korba
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
29
Simon Sabolcik
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
4-3-3
1
Попович
28
23
Ортис
33
Качараба
27
Япи
24
Херц
6
Байо
27
Виталис
25
14
Бэсси
46
Труса
3-2-1-4
31
24
Кружляк
21
5
21
Фабиш
20
Кривяк
8
25
7
27
23
27
Япи
24
24
27
Япи
28
17
Андзуана
17
Андзуана
28
14
Бэсси
99
Алмаши
99
Алмаши
14
Бэсси
5
16
Горосито
16
Горосито
5
23
66
66
23
7
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Остались в запасе
ДАК 1904
Кошице
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
70
Rastislav Korba
ЦП
29
Simon Sabolcik
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
70
Rastislav Korba
ЦП
29
Simon Sabolcik
ЦП
30
Marek Teplan
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча ДАК 1904 - Кошице
4
1
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Нарушения
0
1
Количество передач
9
5
Точность передач %
77
80
Удары из пределов штрафной
0
1
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Marian Ruc, Slovakia
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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