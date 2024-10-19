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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Слован
Спартак Тр - Слован: обзор матча 19 октября 2024
Спартак Тр
19.10.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Слован
69'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Слован
90'
+1
Желтая карточка
М. Толич
Желтая карточка
М. Дуриш
90'
+1
88'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
Т. Барсегян
85'
Желтая карточка
Д. Такац
Замена
M. Corryn
️️️️
Р. Прохазка
83'
80'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Д. Стрелец
Замена
Р. Пич
️️️️
М. Кратохвил
74'
Желтая карточка
М. Кратохвил
70'
Замена
R. Jureskin
️️️️
M. Šulek
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
Ш. Зуберу
58'
Замена
И. Мецоко
️️️️
А. Гайдош
58'
Замена
М. Толич
️️️️
Н. Марчелли
Желтая карточка
Р. Прохазка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Роман Прохазка
(К)
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Марко Толич
АП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Фрелих
18
13
4
Холик
80
Зеликович
52
Сабо
6
Прохазка
27
Кратохвил
23
Даниэль
97
Офори
57
Дуриш
3-5-2
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
88
Саввидис
10
Марчелли
11
Барсегян
8
Гайдош
12
Байрич
23
Зуберу
13
Стрелец
6
Прохазка
6
6
6
Прохазка
18
3
3
18
27
Кратохвил
7
Пич
7
Пич
27
Кратохвил
11
Барсегян
37
Сзоке
37
Сзоке
11
Барсегян
13
Стрелец
77
Игнатенко
77
Игнатенко
13
Стрелец
10
Марчелли
10
Толич
10
Толич
10
Марчелли
8
Гайдош
93
Мецоко
93
Мецоко
8
Гайдош
Остались в запасе
Спартак Тр
Слован
31
Dobrivoj Rusov
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
28
Мартин Буката
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Спартак Тр - Слован
3
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
24
18
Офсайды
3
2
Количество передач
313
449
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
75
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Erik Gemzicky, Slovakia
Стадион:
Антон Малатински
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