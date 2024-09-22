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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Дукла ББ
Спартак Тр - Дукла ББ: обзор матча 22 сентября 2024
Спартак Тр
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Словакия. Найк Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Дукла ББ
36'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Дукла ББ
82'
Желтая карточка
B. Ľupták
Замена
Р. Прохазка
️️️️
Э. Даниэль
81'
76'
Замена
B. Petrak
️️️️
M. Rymarenko
71'
Замена
A. Brenkus
️️️️
M. Hlinka
71'
Замена
T. Slebodnik
️️️️
Д. Веселовски
Замена
Я. Паур
️️️️
Э. Сабо
71'
62'
Замена
B. Ľupták
️️️️
Я. Поважанец
62'
Замена
A. Hanes
️️️️
N. Šikula
Замена
Р. Пич
️️️️
К. Офори
60'
37'
Желтая карточка
M. Rymarenko
ГОЛ! 1:0!
М. Дуриш
36'
19'
Желтая карточка
N. Šikula
Желтая карточка
М. Дуриш
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
27
Милош Кратохвил
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
52
Эрик Сабо
(К)
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
97
Келвин Офори
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Фрелих
2
Штетина
13
4
Холик
80
Зеликович
27
Кратохвил
3
52
Сабо
23
Даниэль
57
Дуриш
97
Офори
3-2-2-2
41
41
33
25
88
13
20
Веселовски
7
Поважанец
11
44
23
Даниэль
6
Прохазка
6
Прохазка
23
Даниэль
97
Офори
7
Пич
7
Пич
97
Офори
52
Сабо
17
Паур
17
Паур
52
Сабо
11
3
3
11
7
Поважанец
10
10
7
Поважанец
88
23
23
88
13
73
73
13
20
Веселовски
9
9
20
Веселовски
Остались в запасе
Спартак Тр
Дукла ББ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
36
Michal Trnovský
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
29
Tomáš Malec
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
29
Tomáš Malec
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Спартак Тр - Дукла ББ
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
17
Офсайды
1
0
Количество передач
472
367
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Антон Малатински
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