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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Кошице
Тренчин - Кошице: обзор матча 03 августа 2024
Тренчин
03.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кошице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Кошице
85'
Замена
D. Magda
️️️️
Д. Кружляк
85'
Замена
P. Varga
️️️️
M. Zsigmund
Замена
B. Donkor
️️️️
А. Гайдош
75'
70'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Л. Фабиш
Замена
D. Bariš
️️️️
S. Ben Sallam
67'
56'
Желтая карточка
Я. Кривяк
Желтая карточка
Л. Стойсавлевич
56'
46'
Замена
G. Niarchos
️️️️
D. Takac
Желтая карточка
S. Ben Sallam
34'
32'
Желтая карточка
D. Gallovic
27'
Желтая карточка
M. Zsigmund
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
(К)
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
7
Chinonso Emeka
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
Кошице
21
Daniel Magda
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
1-4-5
30
8
14
Голубек
6
8
Гайдош
5
14
7
11
55
Стойсавлевич
7
4-2-4
31
21
Фабиш
20
Кривяк
16
Горосито
24
Кружляк
22
8
55
Медведь
17
25
23
3
3
6
27
27
6
8
Гайдош
19
19
8
Гайдош
24
Кружляк
21
21
24
Кружляк
25
66
66
25
21
Фабиш
77
Сантуш
77
Сантуш
21
Фабиш
17
7
7
17
Остались в запасе
Тренчин
Кошице
1
Andrija Katić
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
Остались в запасе
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Тренчин - Кошице
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
439
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Balint Kiss, Slovakia
Стадион:
Сихот
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