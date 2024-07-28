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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - ДАК 1904
Кошице - ДАК 1904: обзор матча 28 июля 2024
Кошице
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
ДАК 1904
24'
Ж. Медведь
90+6'
Ж. Медведь (П)
11'
Л. Алмаши
57'
К. Херц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - ДАК 1904
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Медведь
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Япи
76'
Замена
M. Tuboly
️️️️
К. Херц
73'
Замена
Д. Редзич
️️️️
Л. Алмаши
61'
Замена
И. Андзуана
️️️️
A. Mendez
61'
Замена
М. Виталис
️️️️
Ж. Бернат
60'
Желтая карточка
М. Байо
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Херц
Пас отдал
М. Труса
46'
Замена
М. Труса
️️️️
I. Dolček
ГОЛ! 1:1!
Ж. Медведь
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
M. Dimun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Махмуду Байо
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
23
Жан Бернат
АП
7
Ivan Dolček
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
7
M. Dimun
(К)
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Кошице
21
Daniel Magda
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
ДАК 1904
25
Филип Каша
ЦЗ
27
Милан Виталис
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
23
Дамир Редзич
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
4-2-4
31
16
Горосито
20
Кривяк
24
Кружляк
21
Фабиш
8
22
17
25
55
Медведь
23
3-2-1-4
1
Попович
27
Япи
28
33
Качараба
6
Байо
24
Херц
23
Бернат
25
7
99
Алмаши
7
23
Бернат
27
Виталис
27
Виталис
23
Бернат
24
Херц
68
68
24
Херц
28
17
Андзуана
17
Андзуана
28
99
Алмаши
23
Редзич
23
Редзич
99
Алмаши
7
46
Труса
46
Труса
7
Остались в запасе
Кошице
ДАК 1904
21
Daniel Magda
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
99
Samuel Petras
ЦФ
Остались в запасе
21
Daniel Magda
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Остались в запасе
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
99
Samuel Petras
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Кошице - ДАК 1904
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
12
Офсайды
0
4
Количество передач
366
293
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
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