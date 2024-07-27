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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Железьярне Подбрезова - Жилина
Железьярне Подбрезова - Жилина: обзор матча 27 июля 2024
Железьярне Подбрезова
27.07.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Жилина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железьярне Подбрезова - Жилина
80'
Замена
М. Кацер
️️️️
М. Сауэр
Желтая карточка
К. Кострна
66'
46'
Желтая карточка
Д. Дуриш
Желтая карточка
M. Mrva
39'
Начало матча
Статистика матча Железьярне Подбрезова - Жилина
2
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
249
445
Сейвы
4
3
Точность передач %
65
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Martin Dohal, Slovakia
Стадион:
ZELPO Arena, Podbrezova
Новости команд
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Железьярне Подбрезова
Жилина
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Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
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Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
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