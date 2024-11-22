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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Райян - Аль-Шамаль
Аль-Райян - Аль-Шамаль: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Райян
22.11.2024, пятница, 16:00
Катар. Лига звезд, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Шамаль
45+2'
Р. Гедес
83'
M. Al Naimi
90+7'
Ю. Бельханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Райян - Аль-Шамаль
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Б. Бунеджах
Желтая карточка
А. Ахмед
90'
+4
90'
+1
Замена
S. Gannan
️️️️
O. Rafik Mohamed
Замена
️️️️
А. Абдулазиз
85'
84'
Замена
F. Waad
️️️️
M. Al Naimi
83'
ГОЛ! 1:1!
M. Al Naimi
Пас отдал
О. Эбрахими
Замена
М. Салех
️️️️
А. Бенчарки
82'
73'
Замена
Н. Слити
️️️️
M. Salem
69'
Желтая карточка
O. Rafik Mohamed
Желтая карточка
M. Surag
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гедес
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
12
Murad Naji
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
35
Sami Mazen Dauleh
ВР
15
Hussein Bahzad
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Аль-Шамаль
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
47
Fahad Waad
ЦЗ
11
Suhaib Gannan
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
67
Jasim Ali Al Hashemi
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
3-4-3
1
3
Ахмед
5
Гарсия
13
Амару
12
4
де Сар
6
Абдулазиз
21
10
Гедес
17
Бенчарки
7
Трезеге
4-1-3-2
95
3
17
24
Мурильо
3
6
Эбрахими
17
Насер Аль-Манаи
44
20
Бельханда
7
11
Бунеджах
17
Бенчарки
55
Салех
55
Салех
17
Бенчарки
3
47
47
3
7
11
11
7
44
23
Слити
23
Слити
44
Остались в запасе
Аль-Райян
Аль-Шамаль
23
Sami Habib
ВР
35
Sami Mazen Dauleh
ВР
15
Hussein Bahzad
ЦЗ
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
67
Jasim Ali Al Hashemi
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
35
Sami Mazen Dauleh
ВР
15
Hussein Bahzad
ЦЗ
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
20
Ali Qadry
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
67
Jasim Ali Al Hashemi
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
Главный тренер
Юнес Али
Главный тренер
Нуну Алмейда
Статистика матча Аль-Райян - Аль-Шамаль
2
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
10
Офсайды
2
3
Количество передач
385
378
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
9
Матчи команд
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
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