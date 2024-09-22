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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Ахли - Аль-Араби
Аль-Ахли - Аль-Араби: обзор матча 22 сентября 2024
Аль-Ахли
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Катар. Лига звезд, 5 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Араби
9'
С. Янсане (П)
76'
Ю. Дракслер
90'
Ю. Дракслер
39'
А. Аль-Аелдин (П)
65'
А. Аль-Аелдин
90+6'
Ю. Мсакни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Аль-Араби
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Ю. Мсакни
Пас отдал
Родри
ГОЛ! 3:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
D. Fettouhi
90'
84'
Желтая карточка
С. Вассим Кеддари
ГОЛ! 2:2!
Ю. Дракслер
76'
71'
Желтая карточка
A. Marafee
70'
Замена
H. Mohammed
️️️️
А. Фати
Замена
Э. Экспозито
️️️️
A. Fahmi Moustafa
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Аль-Аелдин
Пас отдал
М. Верратти
54'
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
И. Лихаджи
46'
Замена
L. Junior
️️️️
Х. Алаа Алдин
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Аль-Аелдин
Желтая карточка
B. Ellethy
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Янсане
9'
5'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
35
Marwan Badredlin
ВР
16
Robin Tihi
ЦЗ
3
Islam Yaseen
ЦЗ
18
Jassem Mohammed
(К)
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
33
Driss Fettouhi
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
6
Bahaa Ellethy
ЦП
9
Секу Янсане
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
30
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
8
Ахмед Фати
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
10
Родри
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Ахли
1
Yazan Naim
ВР
30
Ali Abadi
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Аль-Араби
57
Махмуд Абунада
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
40
Юссеф Мсакни
ЦП
6
Luiz Junior
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
4-1-3-1-1
35
16
18
3
Митрович
3
8
Думбия
33
17
6
7
Дракслер
9
Янсане
3-3-3-1
31
5
Кеддари
22
Диалло
8
Абдусаллам
8
Фати
6
Верратти
21
80
Лихаджи
10
Родри
30
Аль-Аелдин
90
Алаа Алдин
17
10
Экспозито
10
Экспозито
17
8
Фати
14
14
8
Фати
80
Лихаджи
40
Мсакни
40
Мсакни
80
Лихаджи
90
Алаа Алдин
6
6
90
Алаа Алдин
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Араби
1
Yazan Naim
ВР
30
Ali Abadi
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
57
Махмуд Абунада
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Остались в запасе
1
Yazan Naim
ВР
30
Ali Abadi
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
Остались в запасе
57
Махмуд Абунада
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Араби
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
9
Офсайды
3
4
Количество передач
433
441
Сейвы
1
7
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
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