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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Вакра - Аль-Духаиль
Аль-Вакра - Аль-Духаиль: обзор матча 14 сентября 2024
Аль-Вакра
14.09.2024, суббота, 20:00
Катар. Лига звезд, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Духаиль
13'
Э. Жуниор
27'
Э. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Вакра - Аль-Духаиль
90'
Замена
A. Alahrak
️️️️
Б. Бурижо
Замена
M. Khaled
️️️️
Х. Фатхи
85'
Замена
J. Al Zarra
️️️️
A. Assal
78'
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
Ж. Дала
78'
Желтая карточка
А. Хассан
75'
Замена
Х. Мунир Мазид
️️️️
T. Al Muhaza
70'
55'
Замена
К. Будиаф
️️️️
Э. Жуниор
55'
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
М. Олунга
48'
Вторая желтая
И. Диалло
46'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
А. Али
Желтая карточка
A. Assal
38'
31'
Желтая карточка
И. Диалло
27'
ГОЛ! 0:2!
Э. Жуниор
Пас отдал
Л. Альберто
19'
Желтая карточка
М. Олунга
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жуниор
Пас отдал
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
19
Jassim Al Zarra
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Аль-Духаиль
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
17
A. Alahrak
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
4-1-2-3
1
14
2
Мендес
3
Хассан
24
Шольц
8
Фатхи
93
Лайдуни
6
10
Рикарду
10
Дала
7
4-2-1-1-2
1
Закария
5
аль-Рави
4
Вериссимо
8
Жуниор
3
Ахмед
22
Бамба
27
Диалло
27
Бурижо
18
Альберто
14
Олунга
11
Али
7
19
19
7
14
21
Мазид
21
Мазид
14
10
Дала
20
20
10
Дала
8
Фатхи
70
70
8
Фатхи
14
Олунга
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
14
Олунга
8
Жуниор
12
Будиаф
12
Будиаф
8
Жуниор
11
Али
77
Мохаммед
77
Мохаммед
11
Али
27
Бурижо
17
17
27
Бурижо
Остались в запасе
Аль-Вакра
Аль-Духаиль
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
33
Moayed Hassan
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
33
Moayed Hassan
ЦФ
Остались в запасе
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Вакра - Аль-Духаиль
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
10
8
Офсайды
3
6
Количество передач
462
392
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
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