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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Гарафа - Аль-Райян
Аль-Гарафа - Аль-Райян: обзор матча 23 августа 2024
Аль-Гарафа
23.08.2024, пятница, 18:30
Катар. Лига звезд, 3 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Райян
70'
Ф. Коман
83'
Ф. Коман
65'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Райян
Желтая карточка
R. Boussafi
90'
+9
90'
+6
Замена
R. Tabata
️️️️
Т. Мендес
Замена
A. Yousif
️️️️
J. Hamed
90'
Желтая карточка
Ф. Коман
86'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коман
83'
74'
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Ахмед
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коман
Пас отдал
Хоселу
70'
Замена
R. Boussafi
️️️️
H. Ismail
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гедес
Пас отдал
А. Амару
Желтая карточка
А. Мадибо
61'
Желтая карточка
Ф. Сасси
57'
35'
Желтая карточка
А. Ахмед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
12
Hamid Ismail
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
3
Азем Ахмед
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Гарафа
1
Юсеф Хассан
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Райян
30
Fahad Al Qesaimi
ВР
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
4-2-3
1
11
20
Чан Хюн-Су
4
23
23
Мадибо
12
13
Хоселу
17
Коман
99
2-1-4-2-1
23
5
Гарсия
13
Амару
23
Мендес
6
Абдулазиз
4
де Сар
18
3
Ахмед
11
Перейра
10
Гедес
9
99
2
2
99
12
17
17
12
3
Ахмед
12
12
3
Ахмед
23
Мендес
7
7
23
Мендес
Мансур
21
21
Мансур
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Райян
1
Юсеф Хассан
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
30
Fahad Al Qesaimi
ВР
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Юсеф Хассан
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
25
Ibrahim Tamer Khaled
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
30
Fahad Al Qesaimi
ВР
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Райян
4
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
11
Офсайды
0
2
Количество передач
295
530
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
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