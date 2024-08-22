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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Духаиль - Умм-Салаль
Аль-Духаиль - Умм-Салаль: обзор матча 22 августа 2024
Аль-Духаиль
22.08.2024, четверг, 18:30
Катар. Лига звезд, 3 тур
1 : 0
Завершен
Умм-Салаль
49'
V. Lekhal (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Духаиль - Умм-Салаль
87'
Желтая карточка
M. Al Shammari
Желтая карточка
Б. аль-Рави
87'
Желтая карточка
И. Мохаммед
71'
70'
Замена
M. Al Shammari
️️️️
K. Al Zereiqi
Замена
A. Alahrak
️️️️
К. Будиаф
67'
59'
Желтая карточка
M. Louadni
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
V. Lekhal
49'
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
Э. Жуниор
33'
32'
Желтая карточка
У. Таннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Карим Будиаф
ЦП
18
Луис Альберто
АП
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Умм-Салаль
13
Louay Shreif Ashour
ВР
21
Khalaf Saad
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
2
Omar Yahya
ЦЗ
15
Marwan Louadni
ЦЗ
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Духаиль
99
Шехаб Эллети
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
8
Халид Мохаммед
ЦП
23
Ahmed El Sayed
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Умм-Салаль
50
Ahmad Ismail Ahmad
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
16
Sayed Ahmed
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
70
Meshaal Al Shammari
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Закария
3
Ахмед
4
Вериссимо
8
Жуниор
5
аль-Рави
22
Бамба
27
Диалло
12
Будиаф
18
Альберто
11
Али
77
Мохаммед
3-2-2-1-1
13
15
19
22
12
2
22
10
6
Таннан
9
8
Жуниор
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
8
Жуниор
12
Будиаф
17
17
12
Будиаф
12
70
70
12
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Умм-Салаль
99
Шехаб Эллети
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
8
Халид Мохаммед
ЦП
23
Ahmed El Sayed
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
50
Ahmad Ismail Ahmad
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
16
Sayed Ahmed
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
99
Шехаб Эллети
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
8
Халид Мохаммед
ЦП
23
Ahmed El Sayed
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Остались в запасе
50
Ahmad Ismail Ahmad
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
16
Sayed Ahmed
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Аль-Духаиль - Умм-Салаль
2
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
5
Офсайды
3
2
Количество передач
626
260
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
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