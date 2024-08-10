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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Катар СК - Аль-Духаиль
Катар СК - Аль-Духаиль: обзор матча 10 августа 2024
Катар СК
10.08.2024, суббота, 18:30
Катар. Лига звезд, 1 тур
1 : 6
Завершен
Аль-Духаиль
64'
B. Malango
41'
М. Олунга
44'
М. Олунга
69'
И. Мохаммед
82'
И. Мохаммед
84'
A. Alahrak
90+6'
М. Олунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катар СК - Аль-Духаиль
90'
+6
ГОЛ! 1:6!
М. Олунга
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
Х. Мартинес
90'
+1
90'
Замена
Х. Мохаммед
️️️️
Х. Ахмед
90'
Замена
M. Shanan
️️️️
К. Будиаф
84'
ГОЛ! 1:5!
A. Alahrak
Пас отдал
И. Мохаммед
83'
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
И. Диалло
83'
Замена
A. Alahrak
️️️️
А. Али
82'
ГОЛ! 1:4!
И. Мохаммед
Пас отдал
А. Али
79'
Желтая карточка
И. Бамба
69'
ГОЛ! 1:3!
И. Мохаммед
Пас отдал
А. Али
ГОЛ! 1:2!
B. Malango
64'
62'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
Э. Жуниор
48'
Желтая карточка
Э. Жуниор
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Олунга
Пас отдал
Б. аль-Рави
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Олунга
Пас отдал
А. Али
39'
Желтая карточка
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
13
Бадр Банун
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
2
Nasir Baksh
ЦП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
28
Ben Malango
ЦФ
24
Abdulaziz Al Ansari
ЦФ
23
Sebastian Soria
(К)
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Карим Будиаф
ЦП
18
Луис Альберто
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Катар СК
1
Yossef Ahmed Abdelhady
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
Аль-Духаиль
99
Шехаб Эллети
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
8
Халид Мохаммед
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
3-1-2-4
31
16
13
Банун
4
88
Мартинес
2
25
28
21
23
24
4-2-1-1-2
1
Закария
5
аль-Рави
4
Вериссимо
8
Жуниор
3
Ахмед
22
Бамба
27
Диалло
12
Будиаф
18
Альберто
11
Али
14
Олунга
11
Карлиньос
11
Карлиньос
27
Диалло
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
27
Диалло
3
Ахмед
8
Мохаммед
8
Мохаммед
3
Ахмед
11
Али
17
17
11
Али
8
Жуниор
77
Мохаммед
77
Мохаммед
8
Жуниор
12
Будиаф
25
25
12
Будиаф
Остались в запасе
Катар СК
Аль-Духаиль
1
Yossef Ahmed Abdelhady
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
99
Шехаб Эллети
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Yossef Ahmed Abdelhady
ВР
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
3
Ali Karami
ЦЗ
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
Остались в запасе
99
Шехаб Эллети
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Катар СК - Аль-Духаиль
1
3
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
10
Офсайды
2
2
Количество передач
302
434
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
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