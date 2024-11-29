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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Ингольштадт
Арминия - Ингольштадт: обзор матча 29 ноября 2024
Арминия
29.11.2024, пятница, 21:00
Германия. Третья Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ингольштадт
76'
Л. Оппи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Ингольштадт
Замена
С. Шрек
️️️️
M. Wörl
90'
+1
Желтая карточка
S. Russo
89'
Желтая карточка
J. Kania
86'
Замена
L. Kunze
️️️️
I. Young
85'
77'
Замена
Д. Борковски
️️️️
B. Kanuric
ГОЛ! 1:0!
Л. Оппи
Пас отдал
S. Russo
76'
Замена
M. Biankadi
️️️️
M. Schroers
74'
Желтая карточка
M. Corboz
70'
70'
Желтая карточка
E. Decker
68'
Желтая карточка
F. Keidel
Желтая карточка
M. Wörl
64'
Желтая карточка
I. Young
49'
6'
Замена
E. Decker
️️️️
L. Guwara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
19
Maximilian Großer
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
29
David Kopacz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
35
Kurt Pestel
ЦЗ
4
Luca Lechner
ЦЗ
4
Elias Decker
ЦП
39
Berkay Öztürk
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
2-4-4
1
23
23
Оппи
28
21
38
14
19
27
9
30
2-3-5
33
Функ
21
14
38
8
43
29
25
17
Греннинг
32
34
27
37
37
27
30
13
13
30
38
8
Шрек
8
Шрек
38
25
4
4
25
8
25
Борковски
25
Борковски
8
Остались в запасе
Арминия
Ингольштадт
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
1
Simon Simoni
ВР
35
Kurt Pestel
ЦЗ
4
Luca Lechner
ЦЗ
39
Berkay Öztürk
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
35
Kurt Pestel
ЦЗ
4
Luca Lechner
ЦЗ
39
Berkay Öztürk
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Арминия - Ингольштадт
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Felix Bickel, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
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