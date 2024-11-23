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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Зандхаузен
Рот-Вайсс - Зандхаузен: обзор матча 23 ноября 2024
Рот-Вайсс
23.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Зандхаузен
57'
L. Vonić
1'
L. Wolf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Зандхаузен
90'
+3
Желтая карточка
Т. Мацеевски
84'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
D. Otto
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
Т. Мюзель
80'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Ю. Эйтшбергер
80'
74'
Замена
N. Kreuzer
️️️️
J. Carls
Замена
J. Boyamba
️️️️
K. Owusu Aninkorah Meisel
72'
Желтая карточка
Т. Мюзель
65'
63'
Желтая карточка
J. Lewald
Желтая карточка
A. Arslan
61'
60'
Замена
A. Fuchs
️️️️
L. Wolf
60'
Замена
П. Грайль
️️️️
Б. Халими
ГОЛ! 1:1!
L. Vonić
Пас отдал
Ю. Эйтшбергер
57'
Желтая карточка
М. Шульц
53'
Желтая карточка
Ю. Эйтшбергер
14'
5'
Желтая карточка
J. Lorch
1'
ГОЛ! 0:1!
L. Wolf
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
10
D. Otto
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
8
J. Kaparos
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
15
Alexander Mühling
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
4-1-1-5
4
Шульц
23
19
2
Эйтшбергер
7
26
Мюзель
33
79
31
70
1
2-3-1-5
21
26
6
21
11
Халими
22
Штольце
10
7
30
26
22
2
Эйтшбергер
7
Д'Хез
7
Д'Хез
2
Эйтшбергер
26
Мюзель
10
Айсфельд
10
Айсфельд
26
Мюзель
31
22
22
31
26
16
16
26
21
8
8
21
11
Халими
18
Грайль
18
Грайль
11
Халими
10
20
Мацеевски
20
Мацеевски
10
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Зандхаузен
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
28
Tom Moustier
ЦП
8
J. Kaparos
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
15
Alexander Mühling
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
28
Tom Moustier
ЦП
8
J. Kaparos
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
15
Alexander Mühling
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Рот-Вайсс - Зандхаузен
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
Новости команд
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