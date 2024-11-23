Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Арминия
Ганза - Арминия: обзор матча 23 ноября 2024
Ганза
23.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Арминия
34'
M. Schuster
49'
F. Ruschke
86'
J. Kania
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Арминия
Желтая карточка
R. Don Naderi
90'
+2
90'
Замена
S. Belkahia
️️️️
S. Russo
86'
ГОЛ! 2:1!
J. Kania
Пас отдал
M. Corboz
Замена
A. Jonjić
️️️️
С. Хауген
82'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
F. Ruschke
82'
73'
Замена
J. Kania
️️️️
J. Hilterman
73'
Замена
M. Biankadi
️️️️
M. Wörl
70'
Желтая карточка
C. Lannert
Замена
C. Kinsombi
️️️️
Д. Гебур
66'
Замена
K. Samuel Manu
️️️️
А. Лебе
65'
58'
Замена
L. Kunze
️️️️
С. Шрек
57'
Замена
M. Schroers
️️️️
I. Young
Замена
R. Don Naderi
️️️️
N. Fröling
55'
ГОЛ! 2:0!
F. Ruschke
Пас отдал
N. Fröling
49'
45'
+2
Желтая карточка
L. Schneider
Желтая карточка
Д. Гебур
44'
Желтая карточка
А. Гюрлеен
41'
35'
Желтая карточка
S. Russo
ГОЛ! 1:0!
M. Schuster
Пас отдал
А. Лебе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
16
Nils Fröling
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Луис Оппи
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
38
Marius Wörl
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
28
Christopher Lannert
ЦП
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
2
King Samuel Manu
ЦП
42
Benno Dietze
ЦП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
3-2-1-1-3
32
Уфофф
15
Гюрлеен
23
29
19
Россипал
24
Гебур
5
10
Лебе
9
Хауген
7
16
2-5-3
1
23
Оппи
23
38
21
8
Шрек
28
14
30
19
99
24
Гебур
7
7
24
Гебур
29
19
Мейдр
19
Мейдр
29
10
Лебе
2
2
10
Лебе
16
20
20
16
9
Хауген
11
11
9
Хауген
21
4
4
21
38
37
37
38
8
Шрек
13
13
8
Шрек
30
27
27
30
99
9
9
99
Остались в запасе
Ганза
Арминия
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
8
Louis Köster
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
8
Louis Köster
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
45
Daniel Nsumbu
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Ганза - Арминия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Winter, Germany
Стадион:
Остзеештадион
Новости команд
Все
Ганза
Арминия
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+