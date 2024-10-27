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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Мюнхен 1860
Энерги - Мюнхен 1860: обзор матча 27 октября 2024
Энерги
27.10.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Третья Лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
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Коэффициенты
Статистика матча Энерги - Мюнхен 1860
1
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0
0
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1
0
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Новости команд
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Энерги
Мюнхен 1860
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
2018.11.16 15:20
15
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