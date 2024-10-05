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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Вальдхоф Мангейм
Зандхаузен - Вальдхоф Мангейм: обзор матча 05 октября 2024
Зандхаузен
05.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вальдхоф Мангейм
24'
C. Ehlich
61'
D. Baumann
28'
Ю. Рикман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Вальдхоф Мангейм
Желтая карточка
A. Mühling
90'
+1
89'
Вторая желтая
Ю. Рикман
Желтая карточка
C. Ehlich
85'
Замена
J. Carls
️️️️
C. Ehlich
85'
Замена
E. Iwe
️️️️
D. Baumann
85'
83'
Замена
К. Аразе
️️️️
S. Abifade
78'
Замена
А. Файн
️️️️
Р. Бенателли
Замена
П. Грайль
️️️️
Б. Халими
72'
Замена
A. Fuchs
️️️️
M. Schikora
65'
62'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
ГОЛ! 2:1!
D. Baumann
61'
Желтая карточка
Б. Халими
33'
28'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Рикман
ГОЛ! 1:0!
C. Ehlich
24'
13'
Желтая карточка
S. Abifade
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
15
Alexander Mühling
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
17
Samuel Abifade
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
21
Marcel Seegert
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
13
Richard Meier
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
3-2-1-5
21
26
3
6
11
Халими
22
Штольце
10
22
7
30
15
3-3-1-4
41
Матрисиани
2
24
Клюнтер
17
21
Рикман
11
Бенателли
7
Шипноски
13
Бойд
18
1
21
30
14
14
30
21
8
8
21
11
Халими
18
Грайль
18
Грайль
11
Халими
3
26
26
3
11
Бенателли
29
Файн
29
Файн
11
Бенателли
17
36
Аразе
36
Аразе
17
Остались в запасе
Зандхаузен
Вальдхоф Мангейм
35
Dennis Gorka
ВР
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
13
Richard Meier
ЦФ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
13
Richard Meier
ЦФ
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
22
Yusuf Wardak
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Зандхаузен - Вальдхоф Мангейм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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