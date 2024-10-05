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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Ганза
Эрцгебирге - Ганза: обзор матча 05 октября 2024
Эрцгебирге
05.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ганза
12'
K. Jakob
32'
С. Хауген
90+1'
А. Гюрлеен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Ганза
Желтая карточка
E. Majetschak
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
N. Neidhart
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Гюрлеен
Пас отдал
А. Лебе
Замена
S. Nkansah
️️️️
M. Pepic
88'
Желтая карточка
B. Tashchy
87'
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Bar
81'
Замена
L. Rosenlöcher
️️️️
M. Stefaniak
81'
Замена
E. Majetschak
️️️️
M. Clausen
77'
Вторая желтая
A. Loune
75'
70'
Замена
N. Fröling
️️️️
C. Harenbrock
63'
Желтая карточка
Д. Россбах
Желтая карточка
A. Loune
50'
45'
Желтая карточка
F. Pfanne
44'
Желтая карточка
M. Schuster
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Хауген
Пас отдал
N. Neidhart
ГОЛ! 1:0!
K. Jakob
Пас отдал
P. Fallmann
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
14
Borys Tashchy
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
13
E. Majetschak
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
3
Dominik Lanius
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
42
Benno Dietze
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
16
Nils Fröling
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
4-2-4
1
28
23
26
46
21
30
14
34
15
20
4-2-4
32
Уфофф
4
Россбах
15
Гюрлеен
23
29
6
5
7
8
9
Хауген
20
20
24
24
20
34
19
19
34
15
17
17
15
21
13
13
21
8
16
16
8
Остались в запасе
Эрцгебирге
Ганза
22
Louis Lord
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
30
Max Hagemoser
ВР
3
Dominik Lanius
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
42
Benno Dietze
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
10
Кевин Шумахер
ЛВ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
3
Dominik Lanius
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
42
Benno Dietze
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
10
Кевин Шумахер
ЛВ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Эрцгебирге - Ганза
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Eric-Dominic Weisbach, Germany
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
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2021.09.11 14:38
1
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2020.05.08 00:28
2
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