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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Ганновер 96 II
Зандхаузен - Ганновер 96 II: обзор матча 24 августа 2024
Зандхаузен
24.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ганновер 96 II
21'
L. Wallner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Ганновер 96 II
Вторая желтая
П. Грайль
90'
+4
90'
+3
Замена
F. Göttlicher
️️️️
Т. Санне
90'
Желтая карточка
B. Westermeier
Желтая карточка
M. Schikora
90'
89'
Замена
Д. Видейра
️️️️
R. Kalem
Желтая карточка
L. Wolf
85'
80'
Желтая карточка
H. Matsuda
Замена
Э. Гирдвайнис
️️️️
C. Ehlich
79'
71'
Замена
J. Niklaus
️️️️
M. Dammeier
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
E. Iwe
64'
Замена
R. Meier
️️️️
D. Baumann
64'
58'
Желтая карточка
F. Arkenberg
Замена
L. Wolf
️️️️
D. Otto
46'
46'
Замена
N. Engelbreth
️️️️
K. Brandt
Замена
A. Mühling
️️️️
Б. Халими
33'
24'
Желтая карточка
M. Ndikom
21'
ГОЛ! 0:1!
L. Wallner
Пас отдал
R. Kalem
17'
Желтая карточка
M. Dammeier
Желтая карточка
П. Грайль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
9
Sean Busch
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Зандхаузен
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
22
Noah Engelbreth
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
11
Jorden Winter
ЦФ
3-3-2-3
26
3
21
6
11
Халими
14
18
Грайль
22
Штольце
10
1
30
3-3-4
1
33
16
27
17
8
10
28
9
19
Санне
16
3
2
Гирдвайнис
2
Гирдвайнис
3
10
21
21
10
30
13
13
30
14
20
Мацеевски
20
Мацеевски
14
11
Халими
15
15
11
Халими
19
Санне
4
4
19
Санне
16
22
22
16
17
29
29
17
10
9
Видейра
9
Видейра
10
Остались в запасе
Зандхаузен
Ганновер 96 II
30
Luis Idjaković
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
11
Jorden Winter
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
30
Luis Idjaković
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
11
Jorden Winter
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Зандхаузен - Ганновер 96 II
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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