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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Зандхаузен
Саарбрюккен - Зандхаузен: обзор матча 11 августа 2024
Саарбрюккен
11.08.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Зандхаузен
64'
D. Baumann
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Зандхаузен
90'
+1
Замена
A. Fuchs
️️️️
D. Otto
85'
Замена
М. Пинк
️️️️
D. Baumann
83'
Желтая карточка
L. Wolf
74'
Замена
C. Ehlich
️️️️
С. Штольце
74'
Замена
R. Meier
️️️️
E. Iwe
74'
Замена
L. Wolf
️️️️
Б. Халими
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
K. Rabihic
74'
Желтая карточка
Т. Шумахер
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
D. Baumann
Пас отдал
J. Lorch
Замена
К. Брюнкер
️️️️
P. Schmidt
54'
Замена
R. Neudecker
️️️️
С. Василиадис
46'
44'
Желтая карточка
J. Lorch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
39
Patrick Schmidt
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
31
Jonas Weik
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
11
Бесар Халими
ЦП
6
Jeremias Lorch
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
Саарбрюккен
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Зандхаузен
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
3-2-2-3
13
Менцель
33
Шумахер
8
Зейтц
4
Сонненберг
6
Сонтхаймер
5
Кран
7
19
Василиадис
10
9
39
3-3-1-4
21
31
26
11
Халими
6
14
22
Штольце
1
15
10
30
19
Василиадис
31
31
19
Василиадис
39
9
Брюнкер
9
Брюнкер
39
10
10
10
10
22
Штольце
3
3
22
Штольце
10
8
8
10
11
Халими
21
21
11
Халими
30
32
Пинк
32
Пинк
30
14
13
13
14
Остались в запасе
Саарбрюккен
Зандхаузен
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
33
Philipp Lambert
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
7
Chafik Gourichy
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
Остались в запасе
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
33
Philipp Lambert
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Саарбрюккен - Зандхаузен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Главный судья:
Eric-Dominic Weisbach, Germany
Стадион:
Людвигспаркштадион
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