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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Залаэгерсег
Пакш - Залаэгерсег: обзор матча 24 ноября 2024
Пакш
24.11.2024, воскресенье, 15:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
2 : 2
Завершен
Залаэгерсег
39'
А. Осват
81'
D. Böde
45'
G. Mim
74'
G. Mim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Залаэгерсег
90'
+2
Замена
B. Balazs
️️️️
S. Medgyes
85'
Замена
K. Fućak
️️️️
Y. Croizet
ГОЛ! 2:2!
D. Böde
81'
Замена
K. Horvath
️️️️
Б. Вечеи
79'
78'
Желтая карточка
С. Эвангелу
74'
ГОЛ! 1:2!
G. Mim
Желтая карточка
А. Осват
67'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
67'
45'
ГОЛ! 1:1!
G. Mim
ГОЛ! 1:0!
А. Осват
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
22
József Windecker
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
(К)
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
33
Bence Bodrogi
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
4-3-1-2
1
Ковачик
14
Осват
30
14
2
21
5
Вечеи
22
23
Этвеш
29
26
3-5-2
22
41
Эвангелу
4
Варконьи
23
6
18
10
97
8
15
33
5
Вечеи
19
19
5
Вечеи
29
13
13
29
18
Ипалибо
18
Ипалибо
23
67
67
23
15
57
57
15
Остались в запасе
Пакш
Залаэгерсег
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
1
Bence Gundel-Takács
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
33
Bence Bodrogi
ЦП
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
1
Bence Gundel-Takács
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
33
Bence Bodrogi
ЦП
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Пакш - Залаэгерсег
1
1
Всего ударов по воротам
19
21
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Количество передач
472
347
Сейвы
4
7
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
13
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
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