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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Дебрецен
Ференцварош - Дебрецен: обзор матча 03 ноября 2024
Ференцварош
03.11.2024, воскресенье, 16:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
2 : 2
Завершен
Дебрецен
61'
А. Траоре
85'
Ж. Грубер
69'
Д. Барань
80'
М. Дрешкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Дебрецен
90'
+2
Замена
В. Брага
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
90'
Желтая карточка
Д. Лагатор
ГОЛ! 2:2!
Ж. Грубер
Пас отдал
Ч. Макрецкис
85'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
83'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
Х. Майга
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Дрешкович
Пас отдал
B. DzsudzsÃ¡k
80'
Замена
S. Kaye
️️️️
Д. Барань
77'
Замена
M. Szécsi
️️️️
Б. Домингес
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
К. Боржес
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Барань
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Ч. Макрецкис
61'
Замена
М. Салданья
️️️️
М. Абу Фани
57'
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
К. Закариассен
57'
Желтая карточка
С. Гартенманн
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Кади Боржес
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Ференцварош
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
19
Dominik Kocsis
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
3-1-3-1-2
90
Дибус
77
Чивич
26
Сиссе
3
Гартенманн
80
Майга
25
Макрецкис
15
Абу Фани
16
Закариассен
20
Боржес
19
Варга
14
Траоре
2-4-4
16
Медьери
14
Дрешкович
19
Ференчи
94
Лагатор
13
Шуходовски
19
Домингес
25
77
Барань
10
21
2
Стойкович
20
Боржес
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
20
Боржес
16
Закариассен
88
Ромменс
88
Ромменс
16
Закариассен
15
Абу Фани
20
Салданья
20
Салданья
15
Абу Фани
80
Майга
30
Грубер
30
Грубер
80
Майга
10
16
Брага
16
Брага
10
19
Домингес
77
77
19
Домингес
77
Барань
18
18
77
Барань
Остались в запасе
Ференцварош
Дебрецен
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
86
Donát Pálfi
ВР
22
Vajda Botond
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
22
Vajda Botond
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Ференцварош - Дебрецен
2
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
709
204
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
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