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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Дебрецен
Академия Пушкаша - Дебрецен: обзор матча 04 октября 2024
Академия Пушкаша
04.10.2024, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
1 : 0
Завершен
Дебрецен
89'
W. Golla (o.g.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Дебрецен
Желтая карточка
Л. Колли
90'
+4
90'
+1
Замена
Ж. Шагоян
️️️️
Й. Пеллумби
ГОЛ! 1:0!
W. Golla (o.g.)
Пас отдал
J. Levi
89'
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
R. Szolnoki
79'
76'
Замена
V. Botond
️️️️
Б. Домингес
74'
Желтая карточка
Б. Медьери
Замена
J. Puljic
️️️️
У. Ниссила
72'
66'
Замена
С. Шуходовски
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
Замена
A. Favorov
️️️️
J. Plsek
63'
Замена
J. Levi
️️️️
М. Сойсало
62'
Желтая карточка
Л. Дуарте
41'
33'
Желтая карточка
Д. Лагатор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
9
Ламин Колли
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Академия Пушкаша
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Дебрецен
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
22
Vajda Botond
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
4-1-2-3
91
94
Стронати
18
Надь
22
23
Масейрас
6
Дуарте
16
Ниссила
20
Сойсало
23
14
9
Колли
3-3-4
16
Медьери
14
Дрешкович
32
Пеллумби
19
Ференчи
25
94
Лагатор
19
Домингес
77
21
10
42
23
19
19
23
20
Сойсало
10
10
20
Сойсало
22
20
20
22
16
Ниссила
21
21
16
Ниссила
19
Домингес
22
22
19
Домингес
10
13
Шуходовски
13
Шуходовски
10
32
Пеллумби
7
Шагоян
7
Шагоян
32
Пеллумби
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Дебрецен
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
15
Viktor Vitályos
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Остались в запасе
87
Márk Engedi
ВР
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Академия Пушкаша - Дебрецен
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
18
11
Офсайды
1
2
Количество передач
613
182
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Олаха Габора
Посещаемость:
1120 из 10200 зрителей (10%)
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