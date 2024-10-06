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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Ференцварош
Пакш - Ференцварош: обзор матча 06 октября 2024
Пакш
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
3 : 1
Завершен
Ференцварош
2'
А. Осват
35'
D. Böde
69'
B. Tóth
62'
К. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Ференцварош
Замена
️️️️
E. Silye
87'
Желтая карточка
А. Осват
79'
79'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Рамирес
72'
Желтая карточка
Б. Варга
70'
Замена
Э. Чивич
️️️️
Г. Салаи
ГОЛ! 3:1!
B. Tóth
Пас отдал
А. Осват
69'
Замена
B. Tóth
️️️️
D. Böde
66'
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Боржес
Пас отдал
Б. Варга
61'
Желтая карточка
Г. Салаи
Желтая карточка
J. Windecker
54'
46'
Замена
Ч. Макрецкис
️️️️
С. Гартенманн
46'
Замена
М. Салданья
️️️️
К. Закариассен
46'
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
Х. Майга
ГОЛ! 2:0!
D. Böde
Пас отдал
А. Осват
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Осват
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
14
Erik Silye
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
13
Dániel Böde
(К)
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
70
Isaac Pappoe
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
4-3-1-2
1
Ковачик
14
24
Ленжер
14
Осват
2
5
Вечеи
21
22
23
Этвеш
26
13
4-1-2-2-1
90
Дибус
26
Сиссе
3
Гартенманн
22
Салаи
2
Рамирес
80
Майга
16
Закариассен
15
Абу Фани
20
Боржес
24
Кеинде
19
Варга
13
29
29
13
22
Салаи
77
Чивич
77
Чивич
22
Салаи
3
Гартенманн
25
Макрецкис
25
Макрецкис
3
Гартенманн
80
Майга
88
Ромменс
88
Ромменс
80
Майга
2
Рамирес
14
Траоре
14
Траоре
2
Рамирес
16
Закариассен
20
Салданья
20
Салданья
16
Закариассен
Остались в запасе
Пакш
Ференцварош
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
70
Isaac Pappoe
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
70
Isaac Pappoe
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Пакш - Ференцварош
2
2
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
273
612
Сейвы
5
2
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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