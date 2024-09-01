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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Пакш - Академия Пушкаша
Пакш - Академия Пушкаша: обзор матча 01 сентября 2024
Пакш
01.09.2024, воскресенье, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
2 : 1
Завершен
Академия Пушкаша
57'
J. Windecker (П)
61'
J. Windecker
15'
G. Komaromi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Академия Пушкаша
Замена
Б. Этвеш
️️️️
E. Silye
90'
+2
Замена
Б. Вечеи
️️️️
K. Papp
85'
80'
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
G. Komaromi
80'
Замена
J. Plsek
️️️️
R. Szolnoki
68'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
У. Ниссила
67'
Замена
J. Puljic
️️️️
Л. Колли
ГОЛ! 2:1!
J. Windecker
Пас отдал
K. Papp
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Windecker
57'
46'
Желтая карточка
У. Ниссила
Замена
А. Осват
️️️️
K. Kovács
46'
Замена
D. Böde
️️️️
K. Horvath
46'
Желтая карточка
K. Kovács
35'
15'
ГОЛ! 0:1!
G. Komaromi
Пас отдал
Ж. Надь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
22
József Windecker
(К)
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
9
Ламин Колли
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
29
Barna Tóth
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
19
A. Favorov
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
23
J. Plsek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
4-4-2
25
24
Ленжер
20
14
2
26
21
8
22
15
19
3-2-1-5
6
Маркграф
22
18
Надь
23
Масейрас
94
Стронати
16
Ниссила
9
Колли
1
14
77
10
20
14
Осват
14
Осват
20
21
5
Вечеи
5
Вечеи
21
14
23
Этвеш
23
Этвеш
14
19
13
13
19
16
Ниссила
6
Дуарте
6
Дуарте
16
Ниссила
22
23
23
22
9
Колли
21
21
9
Колли
77
20
20
77
Остались в запасе
Пакш
Академия Пушкаша
1
Адам Ковачик
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
91
Ármin Pécsi
ВР
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
28
Dominik Foldi
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Пакш - Академия Пушкаша
1
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
18
Офсайды
1
4
Количество передач
372
370
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
3
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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